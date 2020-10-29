"С 1 ноября 2020 года в регионе будет временно приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также ночных клубов (дискотек) с 23:00 до 6:00 часов", — говорится в сообщении.

Как пояснил губернатор области Андрей Клычков, эта мера вводится пока на две недели.

"Надеюсь, что у представителей сферы общепита появится понимание целесообразности принимаемых мер и ответственности за их нарушение. Если за две недели количество фактов нарушений требований будет значительно, мы изменим время закрытия предприятий общепита и клубов на 22:00", — цитирует пресс-служба главу региона.

По информации федерального оперативного штаба, за последние сутки в Орловской области выявлены 122 новых случая заболевания COVID-19. Всего заразились 11 721 человек, из которых выздоровели 8750 человек. 153 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.