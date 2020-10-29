"После продолжительной сухой теплой погоды в связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов, вечером и до конца суток 29, 30, 31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами очень сильные, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, 17-22 м/с. 31 октября понижение минимальной температуры воздуха до +4 ...+9°С, максимальной — до +9°С...+14°С", — отмечается в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов не гулять в шторм возле моря, отложить походы в горы и лес, на улицах не парковать автомобили под деревьями и не ходить возле ЛЭП, крупных и ветхих конструкций.