Кабинет министров указывает на несоответствие инициативы Жилищному и Гражданскому кодексам: первый допускает использование жилого помещения для профессиональной деятельности, а второй позволяет сдавать квартиру или помещение в аренду. "Проектируемая норма противоречит указанным положениям соответствующих кодексов", — отмечается в проекте отзыва.

Законопроект также получил отрицательное заключение комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Комитет прямо указывает, что инициатива фактически сделает незаконной сдачу жилья в краткосрочную аренду.

"Благодаря" предлагаемому законопроектом уточнению понятия "средство размещения" в части введения требования о возможности его размещении исключительно в нежилом фонде к указанной категории также будут отнесены апартаменты и квартиры, сдаваемые в краткосрочный наем, в результате краткосрочная аренда жилья будет законодательно приравнена к оказанию гостиничных услуг, а его собственник к лицам, занимающимся незаконным предпринимательством", — говорится в заключении комитета, размещенном в базе Госдумы.

В комитете напоминают, что действующее законодательство уже предусматривает необходимость перевода помещения из жилого в нежилой фонд для размещения гостиничных объектов (к ним относятся, например, мини-гостиницы и хостелы).

Законопроект "О внесении изменений в статьи 1, 5 и 10 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (№ 837132-7) внесла в ноябре прошлого года группа депутатов, в том числе глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, глава комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.