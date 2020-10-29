"Срок реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, продлен до 31 декабря 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в регионе предполагает такие меры, как соблюдение масочного и перчаточного режимов во всех общественных местах, в транспорте (в том числе в такси), соблюдение социальной дистанции, а также другие меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

По состоянию на 29 октября, в Орловской области зарегистрирован 11 тыс. 721 случай заражения. Число больных — 2 тыс. 818 человек, выздоровели — 8 тыс. 750, скончались 153 пациента с коронавирусной инфекцией.