"С 1 января 2021 года вступают в силу Правила пользования пляжами в Российской Федерации, утвержденные соответствующим приказом МЧС России. Нормативный акт (...) устанавливает порядок пользования пляжами, которые оборудуются специально для купания", — сказали в пресс-службе МЧС РФ в четверг журналистам.

Там отметили, что требования обязательны для соблюдения и владельцами пляжей, и отдыхающими.

В частности, со следующего года предусматривается переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей.

Также приказом определено выполнение ряда мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих.

"Проверяется наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей. Обязательным является обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в установленных для купания местах и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся", — подчеркнули в МЧС.

До настоящего времени соответствующие требования разрабатывались отдельными субъектами РФ в рамках Правил охраны жизни людей на водных объектах.