Там отметили, что требования обязательны для соблюдения и владельцами пляжей, и отдыхающими.
В частности, со следующего года предусматривается переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей.
Также приказом определено выполнение ряда мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих.
"Проверяется наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей. Обязательным является обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в установленных для купания местах и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся", — подчеркнули в МЧС.
До настоящего времени соответствующие требования разрабатывались отдельными субъектами РФ в рамках Правил охраны жизни людей на водных объектах.