"Из более полутора тысяч заведений, зарегистрированных в этой системе, более 50% добровольно пошли на регистрацию посетителей, для них это было необязательно", — отметил он.
Ранее СМИ сообщили, что регистрацию посетителей уже со 2 ноября могут распространить на кафе и рестораны, которые работают только днем.
Немерюк говорил, что систему регистрации чиновникам предложили представители бизнеса. Сначала ее ввели в порядке эксперимента с 19 октября до 1 ноября, затем продлили до 29 ноября. Когда Роспотребнадзор рекомендовал регионам запретить работать по ночам всем учреждениям, где посетителей могут кормить, власти Москвы отказались ее выполнять, решив, что регистрации клиентов пока достаточно.