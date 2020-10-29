"Особый акцент мы делаем на поддержке малого и среднего бизнеса. Напомню, что для таких компаний вдвое снижены страховые взносы с 30% сразу до 15% при чем не на текущий только кризисный период, а на постоянной основе. Для тех малых и средних компаний, которые работают в пострадавших отраслях, предоставлены отсрочки по налогам и страховым взносам за первый квартал текущего года, предусмотрена продолжительность такой отсрочки до полугода", — отметил президент.

"Однако, на что обращаю внимание — не все компании пострадавших отраслей, конечно, имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение, проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще 3 месяца", — сказал Путин.