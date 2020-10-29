"Опять пришли очередные письма о продлении уголовного дела (расследуется СК РФ — ИФ). Сколько его еще будут продлевать, неизвестно. Все ответы содержат одни и те же формулировки: работа ведется, но со стороны Египта не предоставляется необходимых для расследования сведений", — сказала журналистам в четверг председатель совета благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова.

"У нас есть задачи — добиться от Египта признания теракта, чего он до сих пор не сделал, и чтобы он принес извинения нам, родственникам, а также, чтобы до конца это уголовное дело было расследовано. На сегодня никаких результатов (расследования) мы не имеем", — добавила Захарова.

Глава комитета по социальной политике города Александр Ржаненков со своей стороны также отметил, что одним из нерешенных вопросов за пять лет с момента теракта является расследование дела.

"Александр Дмитриевич Беглов обратился на федеральный уровень еще раз, чтобы рассмотреть возможность ускорения (расследования — ИФ) и доведения информации до родственников", — сказал Ржаненков.

Год назад Захарова также отмечала, что движение дела почти полностью зависит от того, какие результаты своего расследования России предоставит Египет. Но пока Египет не отвечает на поставленные СК вопросы.

Самолет А321 компании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября 2015 года, на 24-й минуте полета на севере полуострова Синай, вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Пассажирами рейса были граждане РФ, Украины и Белоруссии.

Первоначально в СКР по факту катастрофы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и нарушении правил безопасности полетов (ст. 263 УК РФ). Однако позднее, когда спецслужбы выяснили, что катастрофа произошла из-за взрыва бомбы, появились сообщения о переквалификации дела на статьи "терроризм" и "незаконный оборота взрывчатых веществ".

Директор ФСБ Александр Бортников 17 ноября 2015 года сообщил, что катастрофа произошла в результате теракта: на борту самолета была взорвана бомба мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

ФСБ РФ объявила вознаграждение в размере $50 млн за информацию, которая поможет установить террористов, причастных к подрыву самолета.