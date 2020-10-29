"За неделю число новых случаев коронавируса в Стамбуле выросло на 62%. На этот город приходится 40% всех случаев заболевания в Турции ", — цитирует издание министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа.

Он призвал предприятия в Стамбуле придумать чередующиеся смены для своих сотрудников. По его мнению, рост случаев произошел из-за переполненности транспорта в часы-пик.

Жителей Стамбула министр попросил "по возможности не выходить на улицу".

"Стамбул находится в критической точке. Если мы сейчас не начнем действовать, ситуация выйдет из-под контроля", — сказал он.

По состоянию на 29 октября в Турции зарегистрировано 369 тыс. случаев COVID-19 и 10 тыс. смертей. Ежедневный прирост новых случаев составляет около 2,3 тыс.