"Первый самолет поступит в декабре, два других по этому контракту — в следующем году, в марте и апреле", — сказал Пархамович на пресс-конференции в Минске в четверг.

Он напомнил, что контракт на поставку самолетов был заключен с компанией Nordic Aviation Capital.

Планируется, что выполнять рейсы на Embraer Е195-E2 "Белавиа" начнет уже в декабре. Эксплуатировать его будут на всех регулярных направлениях авиакомпании.

По данным Пархамовича, самолет будет выполнен в конфигурации на 125 кресел, предполагается двухклассная компоновка: в экономклассе — 116 кресел, в бизнес-классе — 9.

Авиакомпания "Белавиа" создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком Белоруссии. Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 29 самолетов (девять Boeing-737-800, четыре Boeing-737-500, четыре Boeing-737-300, пять Embraer-175, семь Embraer-195).