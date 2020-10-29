"Пилотный проект с использованием служебных собак для мгновенного тестирования пассажиров на COVID-19 в аэропорту Хельсинки дал впечатляющие результаты и оказался очень востребованным у путешественников", — пишет портал.

Три собаки с кличками Косси, Эт и Миина обнюхали мазки, взятые у 2200 пассажиров, и обнаружили коронавирус в 0,6% случаев. Результаты совпадают с частотой выявления COVID-19 методом теста ПЦР – этим способом коронавирус также обнаружили менее чем у 1% пассажиров.

"Сейчас исследователи анализируют, насколько результаты двух тестов совпадают друг с другом: смогли ли собаки обнаружить коронавирус у пассажиров, чья инфекция была подтверждена с помощью теста ПЦР. Итоги эксперимента станут известны в конце года. Предварительно можно сказать, что собаки находят вирус с точностью, близкой к 100%", — отмечает портал.

Если успешность метода будет подтверждена, то собак смогут использовать не только в аэропортах, но и в туристических зонах, во время массовых мероприятий.

"Такой способ тестирования нравится и пассажирам, которые выстраиваются в очереди, чтобы поучаствовать в эксперименте. Собаке дают понюхать мазок человека, в случае наличия COVID-19 животное проявит к нему интерес", — пишет портал.

Ранее аналогичные исследования проводили Россия, Франция, ОАЭ и Чили, но до сих пор практика использования собак для выявления COVID-19 не была научно подтверждена.

Ученые также используют собак для выявления рака, болезни Паркинсона и бактериальных инфекций.