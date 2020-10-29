"Я решил, что надо с пятницы ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", — сказал Макрон в обращении, транслировавшемся по национальным ТВ-каналам после состоявшихся в тот же день заседаний Совета обороны и правительства.

Президент уточнил, что это правило будет распространяться на континентальную часть Франции. Школы, дошкольные детские учреждения останутся открытыми со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.

Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

"Так как мы уже пережили события весны, этот режим изоляции будет адаптирован по трем главным позициям: школы останутся открытыми, работа сможет продолжаться, дома престарелых, социальные центры проживания могут посещаться", — объяснил Макрон.

То, что будет организовано, как и весной: выходить из дома можно будет только, чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить жизненно необходимые покупки или прогуляться на воздухе возле своего дома.

Как и весной, частные собрания людей за пределами строго семейного круга исключаются. Запрещаются общественные собрания. Нельзя перемещаться из одного региона страны в другой, кроме случаев возвращения с завершающихся каникул по случаю "Дня всех святых". Так что в ближайшие выходные разрешен возврат с мест проведения отпусков.

Магазины, не являющиеся жизненно необходимыми, бары и рестораны будут закрыты. Государство окажет помощь закрытым из-за пандемии малым предприятиям и будет выплачивать пособия работникам по частичной безработице. Будет запущен специальный план для поддержки самозанятых и малых и средних предприятий.

Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, будет применяться дистанционная работа.

"Отличие по сравнению с весной — (экономическая) активность продолжится с большей интенсивностью. Это означает, что окошки общественных служб останутся открытыми, заводы, сельские хозяйства, сектор строительства и работы общественного значения продолжат функционировать. Экономика не должна ни остановиться, ни обрушиться", — заявил Макрон.

Он мотивировал эти меры резким ускорением эпидемии коронавируса, "который, похоже, набирает силу по мере того, как понижается температура". "Мы все в Европе захвачены развитием вируса", — констатировал французский президент.

"Несмотря на все, что мы предпримем, 9 тыс. пациентов будут в реанимации к середине ноября. Мы организуемся, чтобы противостоять этому", — отметил он.

Макрон пояснил, что, в отличие от первой волны пандемии, сегодня в тревожном эпидемиологическом положении находятся все регионы Франции. В ряде случаев из-за коронавируса приходится откладывать операции по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, возможно, те же, что уже были перенесены весной.

За последние сутки во Франции зарегистрировано 36437 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 35785 человек.