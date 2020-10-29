"На территории лесополосы в Сочи запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также въезжать в лес на автомобиле", — сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения горадминистрации Вадим Снегирев в четверг.

Он отметил, что в целях обеспечения безопасности постоянно проводится мониторинг лесопожарной обстановки. "Организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, понесут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность", — подчеркнул Снегирев.