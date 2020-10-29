"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 17 тыс. 717 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 691 (26,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

За сутки были выписаны 14 тыс. 740 человек, что является рекордным за весь период.

Количество выявлений новых случаев COVID-19 в РФ 27 и 28 октября демонстрировало относительное снижение. Накануне, в среду было зарегистрировано 16 тыс. 202 новых случаев, во вторник — 16 тыс. 550 новых случаев, хотя в понедельник, 26 октября, была превышена отметка в 17 тыс.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 тыс. 906, хотя накануне в среду было 3 тыс. 670, во вторник — 4 тыс. 312 новых случаев COVID-19.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 3 тыс. 780 человек были выписаны по выздоровлению, 66 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 581 тыс.693 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 27 тыс. 301 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 186 тыс. 041 человек, за поседение сутки были выписаны 14 тыс. 740 человек, — говорится в сообщении оперштаба.