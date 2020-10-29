"Etihad Airways объявила о расширении географии полетов из Абу-Даби с 50 направлений до 60. Среди новых пунктов назначения — Москва, Рим, Стамбул, Белград, Минск и другие. Полеты начнутся 25 ноября", — пишут СМИ.

В авиакомпании подчеркнули, что на рейсах будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.

Председатель правительства Михаил Мишустин 14 октября подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения Сербией, Кубой и Японией и Абу-Даби в ОАЭ.

Эксперты ранее рассказали порталу "Интерфакс-Туризм", что Абу-Даби будет интересен туристам как с целью стыковок при полетах на Мальдивы, так и сам по себе. Там много развлекательных парков, можно купаться в Персидском заливе.

Сейчас в эмирате действует обязательный 14-дневный карантин по прибытии, но он может быть отменен 20 декабря или раньше.