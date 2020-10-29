"В этом году мы впервые нашли наголовник шаманский, судя по оловянным отливкам и крупному бисеру, как минимум, это третья четверть XVIII века, то есть эпоха Екатерины II", — сказал Бауло.

Он отметил, что шаманский костюм у хантов и манси как таковой не сложился, поэтому находки такого рода в принципе редки, в основном, попадаются бубны.

Наголовник (повязку) шаман надевал во время камлания.

"Ворожей или волхв, связавшись, бросается на землю, и делает разные своей харей чудобразия, ломается и при великом в чуму огне коверкается с плачевным своим разговором, призывая союзника своего Сатану", — процитировал ученый описание шаманского обряда, сделанное путешественником в XVIII веке.

Кроме того, в этом году исследователи нашли в доме одного из хантов шпагу, которая датируется так же второй половиной XVIII века и использовалась в шаманских практиках.

"Рукоять этой шпаги перевязана веревкой. Эта шпага использовалась шаманом при гадании — один конец веревки привязывался к эфесу, второй — к кончику лезвия. Шаман держал шпагу на пальце, раскачивал ее, пел свои песнопения и при этом гадал, допустим, о том, почему умер человек, куда пропал скот и так далее", — рассказал Бауло.

Также найдены фигурки духов-покровителей, фигурки "иттерма" — временные вместилища души умершего.

"Это феномен, который существует только у хантов и манси, — когда умирает человек, то через четыре или пять дней, в зависимости от пола, изготавливают фигурку — это может быть антропоморфная деревянная фигурка или сделанная из свинца. Это изображение того человека, который умер", — отметил ученый.

В домашних святилищах хантов и манси для фигур делали коробку, куда складывали также маленькие тарелочки для еды. В одном из них, относящихся к позднему времени, был положен телефонный аппарат.

Также был обнаружен уникальный артефакт — жертвенное покрывало, связанное с культом Небесного всадника хантов и манси, применявшееся при жертвоприношении коня или оленя.

"Это покрывало, сделанное в начале XX века. В чем его своеобразие? У нас много достаточно покрывал в музее, но здесь есть широкая полоска с орнаментом. На самом деле покрывал, которые имеют дополнительное украшение в виде орнаментальной полоски, ранее не было встречено ни разу", — сказал Бауло.

Узор определен как "ветка березы", владельцем этого покрывала, по предварительным данным, была семья хантов Навьюховых, что в переводе с языка хантов и означает "белое дерево", то есть береза.

Бауло отметил, что личная символика, возможно, связана с тем, что представители этой семьи часто становились шаманами, а сама она была хранителем важных для этноса традиций и верований.