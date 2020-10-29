"Новый статус позволит получить на развитие территории федеральные средства, увеличить штат научных сотрудников, расширить научные изыскания", — говорится в сообщении.

Власти уверены, что получение статуса также позитивно скажется на турпотоке.

Кологривский лес стал 45-м по счету российским биосферным резерватом, который ЮНЕСКО включила в список особо охраняемых территорий.

Биосферный резерват — охраняемая природная территория, признанная на международном уровне.

Заповедник "Кологривский лес" находится на территории пяти районов Костромской области. Его общая площадь — 58 939,6 га, площадь охранной зоны — 68 552,4 га. В нем насчитывается 494 вида растений, а также 20 видов рыб, 5 видов рептилий, 172 вида птиц, около 60 видов млекопитающих. В лесу проживают животные и птицы, занесенные в Красную книгу России.