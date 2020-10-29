"Исследования были сосредоточены у деревни Хворостянка Куркинского района, на участках, где ранее археологами были выявлены скопления находок. Как и в предшествующие годы, работы велись с применением линейно-створового метода", — сказала Котикова.

Она отметила, что общая площадь поисковых работ составила около 2,5 тыс. кв. метров. Поисковый участок был разбит на створы шириной 4-5 м. Работы велись при помощи металлодетектора. Каждая находка фиксировалась GPS и по заданным координатам привязывалась к карте с точностью до сантиметра.

"В этом сезоне методика была усовершенствована — впервые проведены глубинные исследования. Используя гусеничный бульдозер, поэтапно (по 20-30 см) по створам был снят почвенный слой до материка, т.е. до горизонта, не содержащего металлических предметов. Выбираемый грунт многократно и небольшими объемами проверялся операторами металлодетекторов на наличие находок. Такой подход позволил провести максимально полную выборку металлических предметов на всю глубину почвенного горизонта, которая достигала 60-70 см на всей площади исследований", — подчеркнула Котикова.

По итогам работ три предмета пополнят собрание находок вооружения с поля Куликовской битвы.

В частности, обнаружена железная ременная накладка — фрагмент изделия в виде рельефной плоской пластины со штифтами для крепления к кожаной или матерчатой основе. На внешней поверхности сохранились остатки лужения белым металлом. Поверхность декорирована слабо читающимися мелкими округлыми вдавлениями по центру и краям изделия.

Также найден наконечник стрелы длиной около 6 см. Наиболее близкие аналогии среди древнерусских наконечников датируются XIII-XIV вв. Получили широкое распространение в золотоордынский период на территории Восточной Европы.

Коллекцию музея также пополнит крест-энколпион — фрагмент верхнего конца лицевой створки энколпия с ушком и округлым медальоном с рельефным изображением архангела Михаила. Аналогичные изделия встречены на Киевщине, Белой Руси и в Новом Сарае.

"Еще один предмет пока является загадкой для археологов. Среди находок XIV века обнаружена верхняя часть обуха проушного боевого топора с усилительной планкой. Подобные изделия получили широкое распространение в XI-XII веках, вышли из употребления на рубеже XII-XIII веков. Почему этот боевой топор оказался на поле Куликовской битвы, расскажут дальнейшие исследования", — отметила Котикова.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области.

Куликовская битва (Мамаево, или Донское, побоище) — сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.