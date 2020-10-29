"Меры вводятся со 2 ноября до конца месяца", — сказала Меркель журналистам в Берлине в среду. По ее словам, меры потребуют очередного "общенационального усилия".

"Это преследует цель вернуться в декабре к более-менее нормальной общественной жизни", — сказала Меркель.

По ее словам, теперь находиться в общественном пространстве можно только в одиночку или членам двух семей (двух домохозяйств), максимальное число людей при этом не может превышать 10 человек. "Частные праздники в квартирах неприемлемы, и мы усилим контроль за этим", — сказала канцлер.

Также Меркель призвала отказаться от туристических поездок.

До конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается ряд общественных заведений. "Оперы, концертные залы, музеи работать не будут", — отметила Меркель.

Как сказано в правительственных документах, "под закрытие" со 2 ноября подпадают также ярмарки, кинотеатры, парки развлечений, игровые залы, публичные дома, спортивные клубы, бассейны и аквапарки.

"Гастрономические предприятия, такие как бары, клубы, дискотеки, пивные и подобные заведения, будут закрыты. Исключение составит доставка и заказ еды "на вынос", а также работа столовых", — говорится в документах, которые распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Также будут закрыты салоны красоты, массажа, студии косметологии. Магазины продолжат работу с учетом новых мер безопасности — на одного человека должно приходиться не менее 10 кв. метров площади.