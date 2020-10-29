Как сообщалось, в августе перевозчики увеличили внутренний пассажиропоток на 5,7% год к году, до 8,57 млн человек. До этого в последний раз рост показателя фиксировался в феврале. В марте РФ начала вводить ограничения из-за пандемии коронавируса, и показатель упал на 15%. В апреле падение ускорилось до 87%, в мае оно было на уровне 85%. В июне на фоне частичного снятия карантина в регионах страны падение внутренних перевозок замедлилось до 60%, в июле — до 16%.

Падение международных перевозок в сентябре на фоне открытия рейсов в несколько стран замедлилось до 78%, было перевезено 1,3 млн пассажиров, следует из данных Росавиации. Еще в августе падение показателя было на уровне 88%, тогда было перевезено 754 тыс. человек.

Всего в сентябре российские авиакомпании перевезли 8,76 млн человек, что на 31,7% меньше, чем годом ранее. Оперативные данные Росавиации указывали на снижение показателя на 32,5%, до 8,65 млн человек. В августе падение общего пассажиропотока было на уровне 35,4%, до 9,3 млн человек.

Пассажирооборот компаний в прошлом месяце упал на 43,9%, достигнув отметки 17,9 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел уменьшилась на 4,7 процентного пункта, до 82,4%.