Занятость кресел в самолетах составила 73,8%, что на 11,5 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

Показатель сентября 2020 года к сентябрю 2019 года снизился вдвое, до 100,6 тыс. человек. Занятость кресел, однако, выросла на 5,2 п.п., до 88,8%.

Объем грузоперевозок Pegas Fly за 9 месяцев составил 1,69 тыс. тонн (снижение на 26,1%). Доля коммерческой загрузки равнялась 78,9% (снижение на 8,2 п.п.).

Между тем авиакомпания NordStar (находится под контролем ГМК "Норникель") в январе-сентябре 2020 года перевезла 698,5 тыс. пассажиров, что на 29,5% меньше, чем за три квартала 2019 года.

В самолетах NordStar за этот период было занято 68,8% кресел (снижение на 10,2 п.п.).

В сентябре авиакомпания перевезла 130 тыс. человек (снижение относительно сентября 2019 года на 3,6%). Занятость кресел составила 70,5% (снижение на 12,9 п.п.).

Объем грузоперевозок в январе-сентябре составил 3,19 тыс. тонн (снижение на 6,7%). Доля коммерческой загрузки равнялась 68,7% (снижение на 19,5 п.п.).

При этом в сентябре 2020 года перевозки грузов NordStar выросли в 1,5 раза, до 488,5 тонны, хотя доля коммерческой загрузки составила 68,6% — на 21,4 п.п. меньше показателя сентября 2019 года.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск). Согласно материалам Росавиации, в 2019 году "Нордстар" перевезла 1,28 млн пассажиров, что на 9,9% меньше, чем годом ранее.

ООО "Авиакомпания "Икар" создано в августе 1997 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-ной собственности российского предпринимателя Ванды Букрей. Pegas Fly базируется в аэропорту Красноярска. Парк авиакомпании состоит из четырех Boeing-767-300, одного Boeing-737-800, трех Boeing-737-900 и шести Embraer-190-100.