"Всегда посещая Летнее озеро, думал о путях восстановления замечательного комплекса пивоварни "Понарт" (находится рядом с водоемом — ИФ). Путь найден! Главное — рачительный хозяин. Теперь у комплекса есть такой — предприниматель Алексей Попов. Уже идёт восстановление кровель и отдельных элементов комплекса", — написал Алиханов.

По его словам, концепция будущего культурно-туристического пространства, которое будет создано в помещениях нескольких старинных зданий, построенных из обожжённого красного кирпича, проработана детально. Здесь будут открыты несколько музеев, гостиница, рестораны и кафе, фреш-маркет, офисы, спортивные и другие развлекательные объекты.

"Инвесторы уже готовят документы для участия в новой региональной программе суперльготного кредитования бизнес-проектов, реализуемых в объектах культурного наследия. Собственных средств уже вложено немало, а с нашей поддержкой у жителей Балтрайона совсем скоро появится новое место для досуга и работы (после реновации тут будет создано 600-700 новых рабочих мест)", — отметил Алиханов.

Губернатор также сообщил, что в рамках единой концепции благоустройства территории вокруг пивоварни "Понарт" будут продолжены работы на берегу озера Летнее. В результате в Калининграде появится еще один объект притяжения туристов и местных жителей.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, комплекс зданий пивоварни "Понарт" был построен в 1849 году, восстановлен после пожара 1885 году. Пивоварня являлась самой крупной в Восточной Пруссии. Во время второй Мировой войны он не получил серьезных разрушений и продолжил работу в качестве комбината по производству пива. В 90-х года прошлого века пивоварня прекратила свою работу, объект неоднократно перепродавался и приходил в запустение. На сегодня "Понарт" признан объектом культурного наследия.

Проект реконструкции объекта планируется завершить в 2023 году, объём инвестиций должен составить 500 млн рублей.