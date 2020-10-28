В пресс-службе туроператора порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что рейсы на первом этапе будут выполняться из московского аэропорта "Домодедово" два раза в неделю — по средам и субботам, на лайнере Boeing 737-800.

В компании отметили, что Стамбул пользуется большой популярностью у туристов в межсезонье, россияне преимущественно выбирают для отдыха туры продолжительностью 4 и 7 дней.

"Сегодня спрос на этот город вырос, так как европейская экскурсионка недоступна. Туры на двоих на неделю без экскурсий в среднем стоят 35 тыс. руб., с экскурсионной программой — от 63 тыс. рублей", — рассказали в Coral Travel.

Ранее сообщалось, что полеты будут осуществляться в оба аэропорта города. В новый аэропорт Стамбула всего планируется пять рейсов в неделю, в аэропорт имени Сабихи Гёкчен — три рейса в неделю с конца декабря.