"Мы планируем, что у нас будет больше 40 трансляций на нашем новом разделе "Культура РФ Live". Традиционно наши эфиры пройдут "Вконтакте" и в "Одноклассниках", — сообщил Ксензов на конференции в среду.

По его словам, планируется, что в акции примут участие все регионы России. "Всегда основная цель акции была популяризация искусства и знакомство аудитории с разными его видами. Мы хотим в этом году обратить внимание всех, что искусство и культуры востребованы во всех форматах — не только оффлайн, но и онлайн", — заявил Ксензов.

В свою очередь, начальник управления координации общегородских программ департамента культуры Москвы Ака Марзаева сообщила, что в рамках акции в этом году пройдет более 180 мероприятий. "Всего в Москве во всех округах состоится более 180 онлайн-мероприятий, 103 мероприятия проведут культурные центры, дома культуры, учреждения кинопроката. 111 мероприятий — в музейно-выставочных залах, 15 мероприятий — в парках культуры и отдыха", — сказала Марзаева, уточнив, что все мероприятия, в том числе и в парках, пройдут онлайн.

В рамках "Ночи искусств" подготовлены специальные программы, одна из них — 5-часовой марафон игры на арфе. Несколько специальных мероприятий пройдет в Музее космонавтики.

Первые мероприятия в рамках акции начнутся в 14:00. Продлятся мероприятия до 02:00 ночи. Все трансляции для пользователей будут бесплатными.

Как сообщалось, "Ночь искусств" пройдет 3 ноября в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Главной информационной площадкой акции выступит портал Культура.РФ. Трансляции учреждений культуры будут проходить в обновленном разделе "Live", а также в официальных группах портала в социальных сетях.

На официальной странице акции "Ночь искусств" будет собрана онлайн-афиша, расписание трансляций, а также тематические подборки, знакомящие пользователей с разными видами искусства, отмечается в сообщении.

Акция "Ночь искусств" проводится с 2013 года и нацелена на то, чтобы сделать искусство доступным и интересным для жителей России.