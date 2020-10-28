"В среднем от 35 до 45 млрд долларов россияне ежегодно вывозят за рубеж, значительная часть этих денег – это траты на отдых. В 2020 году у нас падение по выезду и расходам россиян за границей составит порядка 80% в силу объективных причин", — сказала она в интервью телеканалу НТВ.

Догузова отметила, что Россия постепенно восстанавливает международное авиасообщение, сейчас оно открыто уже с 15 странами.

"Если ситуация будет улучшаться, будут и дальше границы постепенно открываться. Это происходит на двусторонней основе и с учетом показателей, которые вырабатывает Роспотребнадзор. Пока что очень многие страны сами не готовы открывать границы для России и многих других государств", — заключила она.