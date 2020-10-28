Ранее предполагалось, что они будут действовать с 4 ноября. Какие именно ограничения будут приняты — пока не решено, обсуждение еще ведется. Как ожидается, о новых решениях объявят в среду во второй половине дня.

Накануне газета сообщала, что планируется ограничить общественные мероприятия, а точки общественного питания — рестораны и бары — снова могут закрыть. В Германии за последние сутки выявили более 14,9 тыс. заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщил институт Роберта Коха. В последние дни количество ежедневно выявляемых случаев заражения в Германии неизменно превышает отметку в 10 тысяч. Это ниже, чем во Франции или в Бельгии, однако речь идет об экспоненциальном росте, и к концу недели в ФРГ, как ожидается, прирост заболевших может составить до 20 тыс. случаев в сутки.