Площадь территории, защищенной от вырубки, застройки и прочей хозяйственной деятельности, составляет 66 тыс. га, говорится в сообщении.

Маркотхский хребет в 1967 году был включен в ландшафтный проект озеленения Геленджика. Основные зеленые посадки осуществлялись в 1960-70-е годы в рамках программы по созданию "зеленого ожерелья" курорта. Работы проводились не только специальной техникой, используя метод террасирования горных склонов, но и вручную.

Для озеленения использовалась сосна пицундская и крымская, так как они росли на территории Большого Геленджика. Естественные массивы сосны пицундской сохранились между селом Дивноморское и устьем реки Хотецай, сосны крымской — между хутором Бетта и селом Архипо-Осиповка.