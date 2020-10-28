"В соответствии с последними изменениями, внесенными в указ губернатора Архангельской области №28-у, вновь вводятся ранее действующие ограничения на воздушное и водное сообщение с муниципальным образованием "Сельское поселение Соловецкое" Приморского района", — говорится в сообщении.

Билеты на самолет и водный транспорт на Соловки теперь будут доступны только жителям муниципалитета.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Поморье выявлено 319 случаев коронавируса. Ещё в середине октября за день регистрировали около 200 заболевших. Всего в регионе 19,6 тыс. случаев заражения.