"С 2 ноября кафе, барам и ресторанам запрещено работать с 23:00 по 6:00", — написал Старовойт в своем инстаграме.

Кроме этого глава региона установил ограничения на работу театров и филармоний — теперь им разрешено работать с 30% загрузкой залов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал органам власти субъектов РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки запрещать проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.

Как сообщалось, соответствующий запрет на работу кафе и ресторанов уже ввели в Свердловской области.