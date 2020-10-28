В ноябре полеты будут три раза в неделю, с декабря частота вырастет до четырех раз в неделю, сообщила журналистам представитель компании.

Сейчас "Победа" летает в Турцию из Москвы и Казани. Из столицы рейсы выполняются в два аэропорта провинции Анталья — Анталья и Газипаша, а также в Стамбул. Из Казани перевозчик летает пока только в Анталью, с ноября начнет летать и в Стамбул.

Летать за рубеж из Уфы правительство РФ разрешило накануне, сообщала Росавиация.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.