"Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 г. В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях правительства Москвы", — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

По словам столичного градоначальника, по итогам первой недели работы к системе чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений.

"Среди них — немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями. Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности", — сообщил Собянин.