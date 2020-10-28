"С 23:00 и до шести утра в Свердловской области запрещена работа заведений общепита (баров, кафе, ресторанов, столовых). Также в это время запрещено проводить концерты и другие зрелищные мероприятия", — написал губернатор на своей странице в инстаграме.

Кроме того, согласно указу, в заведениях общественного питания должны быть установлены защитные экраны между столиками.

Исключения составляют лишь обслуживание на вынос и доставка заказов в ночное время, а также работа столовых, которые обеспечивают круглосуточное питание сотрудников предприятий и организаций. Также в полном объеме продолжат работу точки общественного питания в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных и автовокзалах.

Также с завтрашнего дня жителям необходимо носить маски во всех местах массового пребывания людей, том числе в общественном транспорте, подъездах и лифтах.

"Прошу отнестись с пониманием — соблюдать некоторые ограничения гораздо проще, чем лечиться в случае заражения коронавирусом", — обратился губернатор к подписчикам.

В документе также указано, что установка защитных экранов необходима в такси — между водителем и пассажиром.