Кроме того, согласно указу, в заведениях общественного питания должны быть установлены защитные экраны между столиками.
Исключения составляют лишь обслуживание на вынос и доставка заказов в ночное время, а также работа столовых, которые обеспечивают круглосуточное питание сотрудников предприятий и организаций. Также в полном объеме продолжат работу точки общественного питания в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных и автовокзалах.
Также с завтрашнего дня жителям необходимо носить маски во всех местах массового пребывания людей, том числе в общественном транспорте, подъездах и лифтах.
"Прошу отнестись с пониманием — соблюдать некоторые ограничения гораздо проще, чем лечиться в случае заражения коронавирусом", — обратился губернатор к подписчикам.
В документе также указано, что установка защитных экранов необходима в такси — между водителем и пассажиром.