По оценкам европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe), порядка 193 из 740 аэропортов в регионе будет сложно сохранять платежеспособность без поддержки со стороны правительств. В зоне риска находятся в основном менее крупные, региональные аэропорты, однако они обеспечивают 277 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении организации.

"Цифры, опубликованные сегодня, рисуют крайне мрачную картину, — заявил генеральный директор ACI Europe Оливьер Янковец, слова которого приводятся в сообщении. — Через восемь месяцев после начала кризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы продолжать работать, а доходы даже близко не покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уже о капитальных издержках".

Авиакомпании и аэропорты относятся к числу компаний, в наибольшей степени пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и представители обеих отраслей призывают к заключению международного соглашения о тестировании на коронавирус, которое избавит пассажиров от необходимости в течение нескольких недель соблюдать режим изоляции по прибытии в пункт назначения — тот фактор, который заставляет многих людей отказываться от поездок, отмечает агентство Bloomberg.

"Введение правительствами карантинов вместо тестирования с каждым днем приближает аэропорты Европы к краху", — сказал Янковец.

По данным ACI Europe, пассажиропоток в аэропортах Европы в сентябре сократился на 73% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а с января европейские воздушные гавани недосчитались 1,29 млрд пассажиров.

Аэропорт Падерборн в Германии, крупнейшей экономике Европы, уже объявил о неплатежеспособности на фоне падения пассажиропотока на 85% в сентябре.