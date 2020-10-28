"Это рекомендация (Роспотребнадзора — ИФ). Мы пока этих мер предпринимать не планируем, провели исследование среди предпринимателей на этот счет. Пока штаб рекомендовал воздержаться от введения этих ограничений в Челябинской области", — сказала Гехт.

Она также добавила, что решения о введении каких-либо ограничений будут приниматься в зависимости от дальнейшего развития эпидситуации в области.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал регионам запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. Это решение останется за властями региона.