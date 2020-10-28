"Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости составляет 1%, но при тех цифрах, которые есть у нас, этого достаточно", — сказала Голикова на совещании у главы государства в среду.

"В регионах ситуация различается: на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости", — уточнила Голикова.

По ее словам, "в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания".

По ее словам, в среду вступило в силу постановление главного санитарного врача, которым установлено обязательное ношение масок в общественных местах, на общественном транспорте, в местах скопления людей.

"Исходя из эпидемиологической ситуации, регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23:00 до 6 утра, усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия в отношении людей старше 65-ти лет и граждан с хроническими заболеваниями", — сказала Голикова.