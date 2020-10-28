"В июле и августе по сравнению с прошлым годом в республике отмечено увеличение турпотока на 7%", — сказал Цыденов на онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

По его словам, рост пришелся на июль и август в связи с тем, что именно на эти месяцы туроператор TUI Россия разработал специальный туристический маршрут путешествий по республике, и был запущен чартерный рейс из Москвы в Улан-Удэ.

"В целом же по итогам года у нас будет незначительное снижение прибыли в туристической отрасли в связи с отменой всех международных турпрограмм", — добавил Цыденов.

Как сообщалось, летом по специальной программе, запущенной правительством республики совместно с Ростуризмом, в Бурятии побывали более 1,4 тыс. туристов. Чартерные авиарейсы для желающих посетить зимний Байкал вернутся в феврале 2021 года.