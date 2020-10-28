"Кабинет министров огласился продлить режим ЧП, чтобы пресечь распространение пандемии COVID-19, еще на месяц с конца октября", — цитирует газета заявление представителя правительства Ануча Бурапачаисри.

Режим ЧП дает силам безопасности Таиланда право вводить комендантский час, блокировать отдельные районы Бангкока, производить задержания без санкции суда, подвергать цензуре СМИ, вводить запрет на проведение политических акций, если число участников превышает пять человек.

В стране уже три месяца продолжаются массовые антиправительственные протесты. Его участники добиваются отставки премьер-министра Таиланда генерала Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате переворота в 2014 году. Демонстранты также хотят новой Конституции и призывают к реформе монархии.

В Таиланде зарегистрировано менее 4 тыс. случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, большинство из них — завезенные. От последствий коронавируса умерли 59 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 13 человек.