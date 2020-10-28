"Сейчас, когда пандемия, и мы стоим практически по международным перевозкам — ну, все компании наполовину примерно стоят, получается, что сейчас идет демпинг. И мы это видим. То есть, компании, чтобы летать, начинают давать низкие цены, — сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". — Пассажирам нравится дешевая цена на авиабилет, но это очень опасно для авиакомпании, потому что если кассовый разрыв авиакомпания не сможет перекрыть, то это прямой путь к банкротству".

"Я бы не хотел быть таким провидцем, но, конечно, вся обстановка, которая сейчас существует для авиакомпаний, для нашего бизнеса, она как бы настораживает, потому что такое банкротство произойти может, мы это проходили многократно. Какие самые тяжелые периоды у авиакомпаний в году? Это вот начало так называемого зимнего сезона, да, это тогда, когда авиакомпания переходит в низкий сезон, который длится с октября месяца по конец марта", — добавил Савельев.

В таких условиях с большой вероятностью выживут те компании, которые перекредитуются в банках, считает глава "Аэрофлота". Но доживут ли они "до светлого будущего, к концу ноября — это вопрос", отметил он.

"Если нам разрешат летать, ну, мы, наверное, в течение полугода восстановимся. Не только "Аэрофлот", я думаю, и другие компании. Если не разрешат, то это будет большой вопрос. Какие-то решения надо будет принимать", — сказал глава "Аэрофлота".

В условиях пандемии COVID-19 авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные тарифные условия.