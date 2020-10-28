"У нас заполняемость очень хорошая, даже на, скажем так, небольших рейсах мы сейчас используем в основном дальнемагистральные машины. И я могу вам сказать про заполняемость, например, в Женеву: мы всегда летали на узкофюзеляжном самолете, на A320, например, сейчас мы ставим либо 330-ый, либо даже "трипл севен" (Boeing 777 — ИФ), где 402 кресла, и заполняемость до 380-ти кресел, включая весь бизнес-класс", — сообщил Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Говоря о перспективах полноценного открытия рейсов в Европу, которые в прошлом году обеспечили около 30% выручки группы, Савельев выразил надежду, что это произойдет "с конца зимы, в феврале-марте".

"Европа каждые две недели рассматривала, сейчас, может, пересмотрит порядок открытия своих границ для всех авиакомпаний, включая российские. Посмотрите: мы в Женеву полетели, мы в Лондон полетели. У нас очень много рейсов грузопассажирских. (...) Мы берем наших людей, кто хочет вернуться, иностранцев, кто имеет право, и вы знаете, заполняемость удивительна — до 70%. Это тоже бизнес. Это тоже помогает нам держаться на плаву, и это всем нам помогает выжить", — добавил глава "Аэрофлота".

Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии COVID-19 в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. С середины октября перечень разрешенных направлений пополнился рейсами на Кубу и в Сербию, с ноября — в Японию.

Полеты пока возможны только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы.