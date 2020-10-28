"На территории спортивно-туристского кластера работают над обеспечивающей инфраструктурой. На эти цели из бюджета региона направят более 50 млн рублей. Концепция проекта предполагает строительство горнолыжных и спортивных комплексов, биатлонных и лыжероллерных трасс, средств размещения туристов. На территории кластера будут развивать спортивный, горнолыжный, детский и экологический туризм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что минувшим летом на территории кластера проложили дорогу, продолжается строительство сетей электроснабжения. Выполнено 80% объема всех работ, предусмотренных проектом. В следующем году на площадке планируют начать строительство сетей водоснабжения.

Отмечается, что инвесторы уже работают на территории кластера. Так, там уже существует горнолыжный комплекс, действует трасса с бугельным подъемником и трасса для сноутюбинга. Для туристов предусмотрены гостевые дома, два хостела, есть кафе и пункт проката снаряжения.

"Тягун — очень перспективное место для туризма, здесь особый микроклимат. В прошлом зимнем сезоне здесь отдохнуло около 10 тыс. человек, в том числе иностранные туристы. (...) В развитие кластера уже вложено почти 100 млн рублей, из них около 80 млн рублей — частные инвестиции", — подчеркивается в пресс-релизе.