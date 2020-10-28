"Первым в терминал международных авиалиний прибудет рейс ZF-1292 авиакомпании AZUR air из Антальи. Прибытие Boeing-737-800 запланировано 28 октября в 23:20 по местному времени. С турецкого курорта домой вернутся 189 пассажиров", — сказал представитель пресс-службы аэропорта.

Предполагается, что далее расписание международных рейсов будет корректироваться в оперативном режиме.

Россия в марте запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии COVID-19. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. С середины октября перечень разрешенных направлений пополнился рейсами на Кубу и в Сербию, с ноября возобновится авиасообщение с Японией.

При этом полеты были возможны только из 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. А с 27 октября разрешено выполнять регулярные пассажирские рейсы за рубеж еще из одного города — Уфы.

АО "Международный аэропорт Уфа" обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций является Башкирия.