"По предварительным данным, мы вошли в пятерку самых активных регионов по бронированию туров по программе с кэшбэком", — оценил Иванов итоги реализации первого этапа программы в Татарстане.

По его словам, около 60% бронирований пришлось на санатории, остальные 40% — на гостиницы и экскурсионные туры по Татарстану.

"Программа действительно работает эффективно, четко и без сбоев", — резюмировал Иванов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о запуске новых чартеров в российские регионы. Среди направлений, куда прорабатывается программа чартерных рейсов в летний сезон, она назвала Татарстан.