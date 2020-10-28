"Мы переориентируем губернаторский стартам с нового года — это миллион рублей инвестиций с акцентом на сферу туризма", — сказал Чибис на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

Губернатор подчеркнул, что область также запускает программу развития придорожного сервиса для туристов при поддержке Корпорации развития Мурманской области.

"Мы запускаем программу развития придорожного сервиса для того, чтобы автотуристы или те, кто прилетел к нам, могли посетить как можно больше точек в Мурманской области, в том числе проезжая на автотранспорте. Мы сознательно запускаем проектное финансирование через Корпорацию развития, где до 45% инвестиций, которые нам необходимы, будет давать корпорация", — добавил Чибис.

По его словам, еще один масштабный проект — редевелопмент старого судоремонтного завода в Мурманске. На его территории разместится конгрессно-выставочный центр "Новый Мурманск".