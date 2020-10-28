Он отметил, что берега рек, по которым сплавляются туристы, в настоящее время загрязнены.
Как сообщалось, по данным замруководителя агентства по туризму и молодежной политике региона Сергея Хорошутина, в прошлом году на маршруты и сплавы в Чусовом выходили 1,5 тыс. туристов за сезон, а в этом году, на фоне ситуации с закрытием границ и развитием внутреннего туризма, их число возросло до 4,5 тыс.
В общей сложности для путешественников в Прикамье разработано более 400 туров в сфере активного оздоровительного, промышленного и гастрономического туризма. В частности, приехав в Пермский край, можно отправиться в поход на камни Полюд и Ветлан, прогуляться по Каменному городу или устроить сплав по Чусовой, Усьве, Вишере. Любители истории могут отправиться в Архитектурно-этнографический музей "Хохловка", по вотчинам князей Строгановых, посетить первый город на Урале — Чердынь или познакомиться с купеческими традициями Кунгура. Зимой же можно прокатиться по снежным трассам на горнолыжных комплексах.