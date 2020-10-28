"Прошу Минприроды (Пермского края — ИФ) вместе с агентством по туризму дорешать вопросы, связанные с введением определенного экосбора как туристического сбора. Если к нам приезжают туристы, то небольшие средства мы могли бы получать по модели туристического сбора. Но эти средства целевым образом должны направляться на очистку от мусора берегов рек, по которым проводятся сплавы", — сказал Махонин.

Он отметил, что берега рек, по которым сплавляются туристы, в настоящее время загрязнены.

Как сообщалось, по данным замруководителя агентства по туризму и молодежной политике региона Сергея Хорошутина, в прошлом году на маршруты и сплавы в Чусовом выходили 1,5 тыс. туристов за сезон, а в этом году, на фоне ситуации с закрытием границ и развитием внутреннего туризма, их число возросло до 4,5 тыс.

В общей сложности для путешественников в Прикамье разработано более 400 туров в сфере активного оздоровительного, промышленного и гастрономического туризма. В частности, приехав в Пермский край, можно отправиться в поход на камни Полюд и Ветлан, прогуляться по Каменному городу или устроить сплав по Чусовой, Усьве, Вишере. Любители истории могут отправиться в Архитектурно-этнографический музей "Хохловка", по вотчинам князей Строгановых, посетить первый город на Урале — Чердынь или познакомиться с купеческими традициями Кунгура. Зимой же можно прокатиться по снежным трассам на горнолыжных комплексах.