"Если ситуация к весне разрешится — после Нового года вакцины покажут свою эффективность и станут массовыми — я думаю, что рынок восстановится в 2022 году. Если ситуация затянется и победить пандемию не удастся в ближайшие год-два, то отрасль сильно переформатируется, многие игроки уйдут", — сказал он.

По мнению Демуры, часть участников туристического рынка зиму не переживут: это мелкие компании, которые не являются нишевыми, уникальными или в чем-то дифференцированными. На рынке произойдет чистка, консолидация и укрупнение, как всегда происходит в кризис.

"Отрасль в целом лежит "на боку". Авиакомпании спасаются тем, что берут кредиты у государства, возвращают часть авиапарка. Крупные туроператоры максимально поджимают расходы и чего-то ждут", — заметил эксперт.

Он добавил, что каких-то новых форм туризма, которые при почти полном локдауне могли бы компенсировать убытки, пока не придумано.

"Есть промежуточные варианты, когда отели и частный сектор предлагают себя для удаленной работы. Мы знаем, что все подмосковные отели забиты такого рода клиентами, которые приезжают на месяц-два-три и комфортно работают на удаленке. Но все равно это не выход", — заключил Демура.