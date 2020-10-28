Он добавил, что в целом пандемия COVID-19 и, как следствие, развитие внутреннего туризма вызвало большой интерес инвесторов к тому, чтобы начать реализовывать свои проекты на Байкале.
"Отмечу, что мы наблюдаем рост интереса инвесторов к Бурятии именно по итогам этого лета", — подчеркнул Цыденов.
ОЭЗ "Байкальская гавань" была создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. За годы существования зоны из бюджетов всех уровней в инженерную инфраструктуру направлено 4,7 млрд рублей. В 2018 году полномочия и имущественный фонд "Байкальской гавани" был передан из федеральной собственности в республиканскую. Правительством региона была создана новая управляющая компания.