"На совете руководства особой экономической зоны "Байкальская гавань" был представлен проект "Байкал-Эрмитаж" инвесторов из Санкт-Петербурга. Они намерены зайти в качестве инвесторов в особую экономическую зону со строительством большого комплекса. Цена проекта составляет порядка 19 миллиардов рублей", — сказал Цыденов на онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

Он добавил, что в целом пандемия COVID-19 и, как следствие, развитие внутреннего туризма вызвало большой интерес инвесторов к тому, чтобы начать реализовывать свои проекты на Байкале.

"Отмечу, что мы наблюдаем рост интереса инвесторов к Бурятии именно по итогам этого лета", — подчеркнул Цыденов.

ОЭЗ "Байкальская гавань" была создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. За годы существования зоны из бюджетов всех уровней в инженерную инфраструктуру направлено 4,7 млрд рублей. В 2018 году полномочия и имущественный фонд "Байкальской гавани" был передан из федеральной собственности в республиканскую. Правительством региона была создана новая управляющая компания.