«Мы сейчас смотрим на возможность взять в управление гостиницы в Краснодарском крае, может быть, в Анапе, чтобы реализовать там дифференцированные концепции, которые у нас работают за рубежом. Это Fun and Sun, Smart. Они были очень популярны в своем время в Турции на Кипре. Надеюсь, что мы сможем совместно с локальным бизнесом договориться о стандартах, об уровне, который необходим», — рассказал он.

Между тем, как отметил Демура, важной проблемой для путешествий по России в этом году стало отсутствие единых правил посещения регионов во время пандемии коронавируса. «Зон для развития много – это инфраструктура, система налогообложения, отсутствие единых правил по ковиду для регионов, потому что когда ситуация разная и регионы могут принимать самостоятельно решения, которые меняются в моменте, то нам очень сложно информировать туристов о правилах въезда/выезда», — добавил он.