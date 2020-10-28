«Мы расширим возможности для наших туристов по багажу, будет бесплатная норма багажа 23 кг, что очень важно для зимних путешественников, поскольку многие везут инвентарь. Стандартная норма багажа на чартерах – 10 кг. Сейчас, несмотря на довольно сложную ситуацию со второй волной ковида и с тем, что направления бронируются в основном с маленькой глубиной, мы видим, что некоторые зимние российские направления бронируют достаточно хорошо», — сказал он.

Демура добавил, что этой зимой компания поставила чартерную программу на горнолыжный курорт Шерегеш и в Великий Устюг. «Мы, безусловно, с большой надеждой этой зимой смотрим и на зимний Байкал, и на Шерегеш, куда полетим по маршруту Москва-Новокузнецк на бортах «Уральских авиалиний». Чартеры в Великий Устюг мы планируем из Москвы и Петербурга, у нас очень большие планы на этот курорт, про перспективы превращения его в круглогодичный», — пояснил он.

Гендиректор туроператора отметил, что этой зимой также появятся чартеры в Мурманск и Кировск, поскольку Российская Арктика – это та же Лапландия. «Это те же фермы с оленями, собаками хаски, катание в упряжках, прекрасная северная кухня, северное сияние. Конечно, есть вопросы по инфраструктуре, доступности, качеству мобильной связи, есть масса зон для развития. Но качество развлечений на оленьих и собачьих фермах ничем не хуже, чем в Финляндии», — заключил Демура.