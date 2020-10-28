"С 15 ноября мы запускаем чартерные рейсы. Расписание уже опубликовано, можете на зимний сезон покупать билеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Пока стык в Череповце", — сказал Кувшинников на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду.

По его словам, завершается строительство взлетно-посадочной полосы — она продлевается с 1,3 тыс. метров до 1,8 тыс. метров. Это позволить увеличить количество пассажиров в три раза. По окончании строительства в 2021 году рейсы станут прямыми.

Кувшинников добавил, что планируется направить в Великий Устюг поезда выходного дня и электрички.

"Мы договорились с "РЖД" о том, что мы начинаем направлять специализированные поезда, поезда выходного дня уже с этого сезона в Великоустюгский район через Котлас, через Великий Устюг. Организуем электрички из Котласа в Великий Устюг. Берем пока на себя компенсацию затрат", — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что в рамках развития туризма в Великом Устюге расширена площадь вотчины Деда Мороза с 50 до 150 га, построен ледовый дворец Деда Мороза, отремонтирована городская набережная.