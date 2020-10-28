"Мы думаем, что по итогам года на 60-70% удастся восстановить турпотоки прошлого года. Надеемся, что падение составит 40%, возможно чуть больше. Пока что окончательных цифр нет, потому что мы возлагаем надежды на осенний и зимний сезоны. Например, этой осенью пользуется популярностью юг России – Крым, Краснодарский край, где средняя загрузка составляет 70-80%, что в полтора-два раза выше, чем в прошлом году", — сказала она.

Догузова отметила, что в летний курортный сезон в России удалось восстановить турпотоки практически на 70%, и это "очень и очень позитивный итог". При этом в июле и августе восстановление было на уровне 90%. По ее словам, достичь этого удалось благодаря своевременному запуску летнего сезона, запуску чартеров, мерам государственной поддержки, программе кешбэка.

"По целому ряду регионов мы, конечно, видим падение. Тяжело с деловым туризмом, поездки во многом не восстановились. Но есть регионы, по которым есть рост в 1,5 — 2 раза – Алтай, Бурятия (Байкал)", — заключила глава Ростуризма.